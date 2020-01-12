Виктория Стецык - прекрасная украинка, ради которой футболист Динамо кинул свою девушку

Новости спорта:Виктория своей красотой вынудила игрока сборной Польши расстаться со своей подругой.

Украинка Виктория Стецык очень красивая. Именно ради неё защитник Динамо бросил свою польскую девушку.

О девушке толком ничего неизвестно. Раньше она была студенткой Киевского университета имени Бориса Гринченко.

Когда Кендзера перебрался Киев, он познакомился с Викторией, вследствие чего расстался с девушкой на родине Натальей Прзибиш.

Сейчас пара активно проводит отдых, гуляет, а также, скорее всего, скоро отгуляет свадьбу.

И пусть сейчас Динамо не блещет результатами, основные игроки получают дисквалификации, зато на личном у игроков все хорошо.

Паре около двух лет, она даже ездила смотреть на Томаша, когда тот играл за сборную Польши.