Украинец и грузин устроили массовую драку на турнире по вольной борьбе (Видео)

Новости спорта:На турнире по вольной борьбе в Турции в весовой категории до 79 килограмм встречались украинец Хасан Закариев и грузин Зураб Эрбоцанашвили.

На турнире по вольной борьбе в Турции в весовой категории до 79 килограмм встречались украинец Хасан Закариев и грузин Зураб Эрбоцанашвили. Их поединок перерос в массовую драку.

После свистка судьи бойцы продолжили выяснять отношения, а спустя несколько секунд к ним присоединились и представители команд. Отметим, что тренер Закариева ворвался на ковер и ударом кулаком в голову отправил грузина в нокаут.

Судьи пытались разнять драку, но долгое время это не удавалось сделать из-за большого количества участников.

Оба спортсмена по итогам потасовки были дисквалифицированы.