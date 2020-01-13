Определен состав сборной Украины на международный турнир в Дании

17-18 января в Дании состоится международный турнир по греко-римской борьбе «Thor Masters». Украину представят 11 борцов из разных регионов страны. Данный старт является отбором на чемпионат Европы и лицензионные турниры в Токио-2020.
Состав команды:
55 кг – Саградян Корюн
60 кг – Абовян Жора и Петрик Виктор
63 кг – Симоненко Василий
67 кг – Грушин Александр и Ковернюк Богдан
72 кг – Грушин Сергей и Бычков Игорь
82 кг – Андрийович Виталий
97 кг – Козлюк Владлен и Дзигасов Зелимхан
Напомним, раннее стал известен состав сборной команды Украины по вольной борьбе на первый рейтинговый турнир года.