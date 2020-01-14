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"Пил всю неделю": Конор объяснил, почему проиграл Хабибу

"Пил всю неделю": Конор объяснил, почему проиграл Хабибу
17:20 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Конор Макгрегор признался, что употреблял алкоголь во время подготовки к бою против Хабиба Нурмагомедова.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор признался, что употреблял алкоголь во время подготовки к бою против Хабиба Нурмагомедова.

"Я не пью уже четыре месяца. Но перед тем, как завязать с алкоголем, я пил без перерывов целую неделю. Это было накануне боя с Хабибом. В гостинице находились люди, которым я иногда звонил и договаривался о спаррингах. У нас были настоящие поединки в тренажерном зале. Я нокаутировал их, а затем уходил праздновать. После этого возвращался в зал только через три дня.

Я не делал то, что должен. У меня достаточно мужества, чтобы признать свои ошибки и их исправить. Здесь я определенно допустил ошибку и разочаровал людей, но я никогда не делал так в течение карьеры. И больше такого не будет", - приводит слова Макгрегора ESPN.

Напомним, бой Макгрегор - Серроне состоится 18 января на UFC 246. Ранее сообщалось, что тренер Макгрегоране сможет присутствовать на поединке.

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MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор.
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