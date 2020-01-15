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Сборная Украины по гандболу упустила шанс попасть в основной раунд Евро-2020

Сборная Украины по гандболу упустила шанс попасть в основной раунд Евро-2020
10:27 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: ФГУ

Новости спорта:Подопечные Бебешко в валидольном матче сложили оружие перед чехами и остались за бортом турнира.

В столице Австрии Вене мужская сборная Украины по гандболу встречалась в заключительном матче группы В предварительного раунда Евро-2020. Подопечным Сергея Бебешко, для попадания в основной этап необходимо было переиграть сборную Чехию с разницей минимум в 2 гола.

Первый тайм украинцы начали очень бодро, два мяча в дебюте забросил Захар Денисов. Но чехи мгновенно сравняли счет. Чувствовалась нервозность в игре обоих команд, но голы Андрея Акименко и Владислава Остроушко дали поверить в себя игрокам сборной Украины. Подопечные Бебешко на протяжении всей первой половины матча удерживали преимущество. Со своей пушки снова выстреливал Остроушко, уверенно реализовывал семиметровые Артем Козакевич, но чехи не сдавались и при уверенной игре стража ворот Мартина Галии не упускали в отрыв оппонента. Итог первого тайма 10:9 в пользу сборной Украины.

Вторая половина матча давала большие надежды, что украинцам все-таки удастся сохранить преимущество и добиться желаемого результата в 2 гола. Но у чехов на это был свой ответ – быстрые контратаки, которые идеально реализовывали подопечные Яна Филипа. У Украины совсем ничего не получалось впереди, отсутствие молниеносной игры крайних, а также глупые ошибки при розыгрыше мяча в центре дали свой результат. Чехия уверенно начала отрываться в счете, а 2 мяча Дмитрия Гориги дали поверить украинцам в чудо. Но его не случилось, и чешские гандболисты без всяких проблем довели игры до ее логического завершения. 19:23 в пользу подопечных Яна Филипа, которые вместе с австрийцами продолжают борьбу за престижный континентальный трофей.

Мужской чемпионат Европы. Предварительный раунд

Группа В:

Украина – Чехия 19:23 (10:9)

Украина: Комок, Терехов; Жук, Козакевич 4, Денисов 2, Акименко 2, Тильте, Буйненко 1, Горига 2, Дорощук 2, Жуков 2, Ильченко 1, Острроушко 3, Чичикало, Шевелев, Гурковский (Н.В.)

Чехия: Галия 1, Мрква; Чип, Юрка 3, Грстка 1, Ванко 2, Здрагала 3, Бабак 6, Бечварж , Земан, Шлахта, Мойжиш 1, Солак, Горак 1, Мубензем 4, Кашпарек 1.

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Гандбол, Новости гандбола, Сборная Украины по гандболу.
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