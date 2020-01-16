Биатлон: где и когда смотреть мужской спринт 16 января

Новости спорта:На Кубке мира по биатлону в Рупольдинге сегодня - мужской спринт.

На пятом этапе Кубка мира по биатлону сезона в Рупольдинге (Германия) 16 января состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами.

Украину в спринте будут представлять Дмитрий Пидручный, который получил 6-й стартовый номер, Артем Прима (25), Антон Дудченко (39), Сергей Семенов (65) и Богдан Цымбал (103).

Начало гонки в 15.30 по киевскому времени. Трансляция на UA-Перший.

В программе пятого этапа Кубка мира по биатлону также классические эстафеты (17-18 января) и гонки преследования (19 января).