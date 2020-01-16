Макгрегор опять задел Нурмагомедова

Новости спорта:Конор Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова скучным бойцом.

Ирландский боец Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, отвечая на вопрос, с кем бы ему хотелось подраться после боя с американцем Дональдом Серроне, назвал имя Хабиба Нурмагомедова — но не как возможного соперника, а как бойца, исповедующего скучный стиль ведения поединка.

Напомним, одной из сильных сторон Нурмагомедова является борьба в партере.

Ранее ирландец посмеялся над стилем боя Хабиба, заявив, что тот "задницы нюхает".

"Я бы хотел, чтобы следующим соперником был Хорхе Масвидаль. У нас получился бы отличный бой, у нас интересный стиль. Может быть, ещё Камару Усман, но он очень похож на Хабиба, а это скучно", — сказал Макгрегор на пресс-конференции в преддверии поединка с Серроне.