Тренер сборной Украины подал в отставку

Новости спорта:Наставник мужской сборной Украины Сергей Бебешко подал в отставку.

Специалист написал заявление на имя замминстра молодежи и спорта. Обоюдное согласие на расторжение контрактных отношений с руководством национальной федерации гандбола уже достигнуто.

Сборная Украины неудачно выступила на чемпионате Европы-2020. В группе В украинская команда заняла последнее 4-е место, потерпев поражения от Австрии, Северной Македонии и Чехии.

Президент Федерации гандбола Украины Андрей Мельник прокомментировал изменения в руководстве мужской и женской сборных Украины:

"Сергея Бебешко мы поблагодарили за работу. Спасибо ему, мы попали на чемпионат Европы. После завершения нашего участия в турнире Сергей Васильевич написал заявление о том, что он покидает пост главного тренера сборной Украины. Мы же можем только поблагодарить – его работа действительно заметна. Сейчас мы соберем исполком ФГУ и рассмотрим кандидатуры на пост главного тренера мужской сборной, которые мы имеем сегодня. Поговорим с тренерами, руководством Федерации и будем принимать решение о новом наставнике команды.

И произошли изменения в тренерском штабе женской сборной Украины. На пост главного тренера команды назначен Заслуженный тренер Украины Борис Чижов. Он уже в полном объеме занимается выполнением своих обязанностей. У нас было заседание исполкома ФГУ, и мы приняли такое решение. Мы поблагодарили теперь уже экс-тренеру сборной Наталью Ляпину, она проделала большую работу, и мы остаемся с ней в хороших отношениях. Но нам нужен результат, его же не было. В нашей женской сборной сложная ситуация в отборе на чемпионат Европы-2020, однако шансы на успех остаются. Поэтому нужно выполнять свою работу и пробиваться в финальную часть".