Скачать
Четверг, 16.01.2020
Михайлюк оформил баззер-битер со своей половины поля (Видео)
Михайлюк оформил баззер-битер со своей половины поля (Видео)
Аталанта проиграла Фиорентине в Кубке Италии, Малиновский сделал ассист (Видео)
Аталанта проиграла Фиорентине в Кубке Италии, Малиновский сделал ассист (Видео)
Стаховский не смог пробиться на Australian Open
Стаховский не смог пробиться на Australian Open
Спортсмен года: все претенденты на награду Laureus
Спортсмен года: все претенденты на награду Laureus

Тренер сборной Украины подал в отставку

Тренер сборной Украины подал в отставку
16:27 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФГУ

Новости спорта:Наставник мужской сборной Украины Сергей Бебешко подал в отставку.

Специалист написал заявление на имя замминстра молодежи и спорта. Обоюдное согласие на расторжение контрактных отношений с руководством национальной федерации гандбола уже достигнуто.

Сборная Украины неудачно выступила на чемпионате Европы-2020. В группе В украинская команда заняла последнее 4-е место, потерпев поражения от Австрии, Северной Македонии и Чехии.

Президент Федерации гандбола Украины Андрей Мельник прокомментировал изменения в руководстве мужской и женской сборных Украины:

"Сергея Бебешко мы поблагодарили за работу. Спасибо ему, мы попали на чемпионат Европы. После завершения нашего участия в турнире Сергей Васильевич написал заявление о том, что он покидает пост главного тренера сборной Украины. Мы же можем только поблагодарить – его работа действительно заметна. Сейчас мы соберем исполком ФГУ и рассмотрим кандидатуры на пост главного тренера мужской сборной, которые мы имеем сегодня. Поговорим с тренерами, руководством Федерации и будем принимать решение о новом наставнике команды.

Гандбольное Евро: лучшие моменты матча Украина - Чехия (Фото)

И произошли изменения в тренерском штабе женской сборной Украины. На пост главного тренера команды назначен Заслуженный тренер Украины Борис Чижов. Он уже в полном объеме занимается выполнением своих обязанностей. У нас было заседание исполкома ФГУ, и мы приняли такое решение. Мы поблагодарили теперь уже экс-тренеру сборной Наталью Ляпину, она проделала большую работу, и мы остаемся с ней в хороших отношениях. Но нам нужен результат, его же не было. В нашей женской сборной сложная ситуация в отборе на чемпионат Европы-2020, однако шансы на успех остаются. Поэтому нужно выполнять свою работу и пробиваться в финальную часть".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гандбол, Новости гандбола, Сборная Украины по гандболу, Сергей Бебешко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Легендарный английский вратарь рассказал, почему никогда не пожмет руку Марадоне
02 Есть еще порох в пороховницах: Тотти забил гол в стиле Роберто Карлоса (Видео)
03 "Бегал по всему рингу от маленького толстяка": Фьюри раскритиковал Джошуа
04 22 модели и ни одной жены: игроки МС закатили вечеринку
05 "Ведущие сборные бегают в лучшем": Пидгрушная о разнице в биатлоне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь