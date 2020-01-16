Возвращение Макгрегора: есть ли шансы у Серроне?

Новости спорта:В этот уикенд, а если точнее, в ночь на 19 января, в Лас-Вегасе состоится грандиозный бой Конора Макгрегора против Дональда Серроне.

Чтобы понять, насколько это серьезное событие в спорте, достаточно узнать, что билеты на поединок раскупили за три минуты. При этом организаторы заработали 10 миллионов долларов. В Украине поединок покажет Setanta Sports Ukraine.

Основной интерес к бою связан, конечно же, с возвращением Конора Макгрегора, который ранее заявлял о завершении карьеры. Даже после этого персона ирландца вызывала громадный интерес у публики. Поскольку Макгрегор давно успел зарекомендовать себя не только как боец ММА, но и как настоящий шоумен. И вот он решил, что в октагоне его заждались.

Несмотря на то, что Конор пропустил больше года, вероятность его победы оценивается аналитиками Parimatch в высокие 75%. Все же последние два боя в UFC Серроне проиграл, ему уже 36 лет (Макгрегору – 31 год) и американец вряд ли когда-то сможет добраться до титульного боя. Ирландец же, напротив, явно рассчитывает, как вернуть свои чемпионские пояса, так и взять реванш у Хабиба Нурмагомедова.

Многие поговаривают, что основной интерес американца в этом поединке – деньги. Он заработает рекордные для себя два миллиона долларов (гонорар Конора – пять миллионов долларов). Хотя, конечно, шансы на победу, пусть и минимальные, у Дональда остаются.

Серроне – неплохой борец. Тогда как Макрегор – ударник. Тренер американца Джафари Ванье даже заявил, что его подопечному стоит опасаться лишь левой руки Конора и то в первом раунде. Многие эксперты согласны, что если бой затянется, то выиграть ирландцу будет сложнее. Серроне начнет переводить его в партер, чтобы реализовать свое преимущество в борьбе. Но это только в том случае, если раньше Дональд не нарвется на удар более маневренного и быстрого Макгрегора.

Алена Рассохина, чемпионка WWFC

- Думаю, у Конора все получится. С мотивацией у него все в порядке, ведь ему очень важно выиграть. Поражение спутает ему все планы и может свести к минимуму шансы побороться за титул. Серьезные предложения уже поступать не будут. Так что психологически Макгрегор будет готов к поединку.

Что касается боя, вероятно, будет прессинг. Если функционалка не подведет Макгрегора, то в первые два раунда все может решится. У Конора хорошие попадания, если же он не попадет по Серроне, тогда будет тяжело.

Думаю, нас ждет бой в стойке, они не станут бороться. У Конора хорошая защита от тейкдаунов, а сам он в партер не полезет, ведь он намного меньше. Макгрегор отличный ударник и понимает это.

Поединок пройдет в полусреднем весе, но это не должно быть проблемой для Конора, ведь он сам решил так. Если ему комфортно психологически, по остальным параметрам ему помогут подготовиться. После сгонки веса ведь следует очень тяжелое восстановление, как физическое, так и моральное. А в этом случае Макгрегор всего этого избежит. Ему должно быть комфортно в полусреднем весе, он будет хорошо двигаться и не даст по себе пристреляться. Вряд ли Конора ждет тяжелый бой, он быстрее, у него более сложная техника, чем у Серроне.