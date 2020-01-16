Биатлон: состав женской сборной Украины на эстафету в Рупольдинге

Новости спорта:Завтра, 17 января, в Рупольдинге состоится женская эстафетная гонка.

Пятый этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) 17 января продолжит женская классическая эстафета 4х6 км.

В эстафетной гонке, которая начнется в 15.30 по киевскому времени, Украину будет представлять квартет олимпийских чемпионок-2014 в составе Виты Семеренко, Юлии Джимы, Вали Семеренко и Елены Пидгрушной.

Украинки получили 7-й стартовый номер среди 23-х команд-участниц.

Завершится этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге мужской эстафетой 4х7,5 км (18 января) и гонками преследования (19 января).