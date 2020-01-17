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Шлепнул полицейскую: Бекхэм угодил в скандал (Видео)

Шлепнул полицейскую: Бекхэм угодил в скандал (Видео)
13:55 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Однофамильца Бекхэма из НФЛ могут арестовать из-за глупого поступка.

Звезда НФЛ, ресивер Кливленд Браунс Оделл Бекхэм младший могут быть арестован из-за рукоприкладства к полицейскому.

Об этом сообщает BBC.

Данный инцидент произошел в раздевалке команды университета Луизианы, за который Бекхэм выступал на протяжении трех лет.

Бекхэм шлепнул девушку-полицейского по пятой точке. Такой юмор ей не понравился и она добилась ордера на арест спортсмена.

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Сейчас спортсмен оформил свой переход из Нью-Йорка в Кливленд Браунс.

Напомним, ранее сообщалось, что игрок НФЛ, который избил свою девушку, дебютирует в UFC.

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Регби, НФЛ, Американский футбол, Кливленд Браунс, Оделл Бекхэм.
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