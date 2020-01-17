Шлепнул полицейскую: Бекхэм угодил в скандал (Видео)

Звезда НФЛ, ресивер Кливленд Браунс Оделл Бекхэм младший могут быть арестован из-за рукоприкладства к полицейскому.
Об этом сообщает BBC.
Данный инцидент произошел в раздевалке команды университета Луизианы, за который Бекхэм выступал на протяжении трех лет.
Odell really spanked the cop pic.twitter.com/KVNijqK3bM
— Complex Sports (@ComplexSports) January 15, 2020
Бекхэм шлепнул девушку-полицейского по пятой точке. Такой юмор ей не понравился и она добилась ордера на арест спортсмена.
Сейчас спортсмен оформил свой переход из Нью-Йорка в Кливленд Браунс.
Напомним, ранее сообщалось, что игрок НФЛ, который избил свою девушку, дебютирует в UFC.