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Пятница, 17.01.2020
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Рупольдинг-2020: биатлонистка из Беларуси стреляла по мишеням сборной России

Рупольдинг-2020: биатлонистка из Беларуси стреляла по мишеням сборной России
17:28 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Кристина Резцова "закрывала" мишени сборной России.

Неординарная ситуация случилась у российской биатлонистки Кристины Резцовой на третьем этапе эстафетной гонки 4х6 км на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

На "стойке" Резцова начала стрелять слева направо, но заметила, что мишени закрываются и справа налево. Это рядом стоящая соперница из Беларуси стреляла не по своему щиту. В итоге, выстрелив три раза, Резцова увидела перед собой все пять закрытых мишеней на щите, и она решила выстрелить туда ещё дважды, так как неиспользованных патронов оставаться не должно.

Однако действия Кристины не совсем соответствуют правилам. Она должна была не самостоятельно принимать решение, а позвать судью.

Биатлон: результаты женской эстафеты в Рупольдинге 17.01.20

Сборная России заняла в итоге 11-е место в эстафете, отстав от победительниц из Норвегии на две с половиной минуты.

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Биатлон, Новости биатлона, Кристина Резцова.
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