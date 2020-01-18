Скачать
Суббота, 18.01.2020
Украинка Киченок выиграла парный теннисный турнир в Хобарте
Украинка Киченок выиграла парный теннисный турнир в Хобарте
Мейвезер признан Боксером десятилетия, на награду претендовал Кличко
Мейвезер признан Боксером десятилетия, на награду претендовал Кличко
Конор Макгрегор - Дональд Серроне: где и когда смотреть бой
Конор Макгрегор - Дональд Серроне: где и когда смотреть бой
Ястремская проиграла Барти в финале турнира в Аделаиде (Видео)
Ястремская проиграла Барти в финале турнира в Аделаиде (Видео)

Динамо сравняло счет в 3-м периоде, но все равно уступило Днепру

Динамо сравняло счет в 3-м периоде, но все равно уступило Днепру
10:46 Сегодня Телеграф УХЛ Фото: УХЛ

Новости спорта:Дубль на счету Михаила Геворкяна.

В пятницу, 17 января, в Харькове матчем между местным МХК «Динамо» и херсонским «Днепром» стартовал 29-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари - Матч. 

Достаточно активно и непривычно для себя матч начали "динамовцы", сходу огорчив Олега Петрова. На третьей минуте матча первую шайбу в матче забросил Даниил Бутенко. Однако, такой сценарий пришёлся не по душе "щукам" и они обрушили шквал атак на ворота Михаила Шевчука. После 10 минут нападения херсонцев им все-таки удалось не только сравнить счёт на табло, но и завладеть минимальным преимуществом - сначала в воротах МХК «Динамо» расписался Андрей Жвачкин, а под конец периода отличился Сергей Кузьмик. 

Во второй двадцатиминутке ситуация не многим изменилось - команды обменивались атаками, а вратари всеми силами старались оборонять свои ворота. Однако, не долго атаки были безрезультативными - за 6 минут до конца периода в третий раз в воротах Михаила Шевчука отличился Дмитрий Чернышенко. 

В заключительном отрезке встречи харьковчане, усилиями Михаила Геворкяна, как никогда близко подошли к сенсации, отправив ворота Олега Петрова две шайбы и сравняв счёт в матче. После того, как "динамовцы" сравняли счёт, время стало работать не на их пользу - "щуки" все силы бросили в атаку, стараясь завершить поединок в основное время. Спустя 9 минут это дало свои плоды и Александр Матерухин в четвёртый раз прошил Михаила Шевчука, установив окончательный счет 3:4 на табло. 

Отметим, что завтра, 18 января, МХК «Динамо» и «Днепр» проведут еще одну очную встречу в рамках перенесенного 12-го тура чемпионата УХЛ-Пари-Матч. Поединок начнется в 15:35, а прямая трансляция будет доступна на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

МХК «Динамо» - «Днепр» 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 Бутенко, 2:45; 1:1 Жвачкин (Кузьмик, Янишевский), 13:34; 1:2 Кузьмик (Матусевич), 18:09; 1:3 Чернышенко (Ромащенко), 34:46; 2:3 Геворкян (Борисов), 40:47; 3:3 Геворкян (Фирсов, - больш), 47:39; 3:4 Матерухин (Белоусов), 55:45;

МХК Динамо: Шевчук (Вязовов); Фирсов (К) - Наливайко (А), Панков - Савченко, Швоев - Трапезников, Шуба; Геворкян (А) - Борисов - Абаджян, Соляник - Праведный - Шилкин, Харин - Черноморченко - Кашевко, Бутенко,Абдулаев.

Днепр: Петров (Гурко); Белоусов (А) - Пугачёв, Дорофеев - Шепелев, Матусевич - Сирченко; Матерухин (К) - Чернышенко - Ромащенко, Янишевский - Кузьмик - Жвачкин, Тимченко - Коваленко - Целогородцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Хоккей, Новости спорта, Новости хоккея, УХЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Срна прошел стажировку в Манчестер Сити
02 Тренер Паркера назвал недостаток Усика
03 Макгрегор и Серроне сделали вес (Видео)
04 Лунин объяснил, почему согласился на переход в Овьедо
05 Милевский: Не сказал бы, что Шевченко уже топ-тренер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь