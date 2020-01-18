Динамо сравняло счет в 3-м периоде, но все равно уступило Днепру

Новости спорта:Дубль на счету Михаила Геворкяна.

В пятницу, 17 января, в Харькове матчем между местным МХК «Динамо» и херсонским «Днепром» стартовал 29-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари - Матч.

Достаточно активно и непривычно для себя матч начали "динамовцы", сходу огорчив Олега Петрова. На третьей минуте матча первую шайбу в матче забросил Даниил Бутенко. Однако, такой сценарий пришёлся не по душе "щукам" и они обрушили шквал атак на ворота Михаила Шевчука. После 10 минут нападения херсонцев им все-таки удалось не только сравнить счёт на табло, но и завладеть минимальным преимуществом - сначала в воротах МХК «Динамо» расписался Андрей Жвачкин, а под конец периода отличился Сергей Кузьмик.

Во второй двадцатиминутке ситуация не многим изменилось - команды обменивались атаками, а вратари всеми силами старались оборонять свои ворота. Однако, не долго атаки были безрезультативными - за 6 минут до конца периода в третий раз в воротах Михаила Шевчука отличился Дмитрий Чернышенко.

В заключительном отрезке встречи харьковчане, усилиями Михаила Геворкяна, как никогда близко подошли к сенсации, отправив ворота Олега Петрова две шайбы и сравняв счёт в матче. После того, как "динамовцы" сравняли счёт, время стало работать не на их пользу - "щуки" все силы бросили в атаку, стараясь завершить поединок в основное время. Спустя 9 минут это дало свои плоды и Александр Матерухин в четвёртый раз прошил Михаила Шевчука, установив окончательный счет 3:4 на табло.

Отметим, что завтра, 18 января, МХК «Динамо» и «Днепр» проведут еще одну очную встречу в рамках перенесенного 12-го тура чемпионата УХЛ-Пари-Матч. Поединок начнется в 15:35, а прямая трансляция будет доступна на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

МХК «Динамо» - «Днепр» 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 Бутенко, 2:45; 1:1 Жвачкин (Кузьмик, Янишевский), 13:34; 1:2 Кузьмик (Матусевич), 18:09; 1:3 Чернышенко (Ромащенко), 34:46; 2:3 Геворкян (Борисов), 40:47; 3:3 Геворкян (Фирсов, - больш), 47:39; 3:4 Матерухин (Белоусов), 55:45;

МХК Динамо: Шевчук (Вязовов); Фирсов (К) - Наливайко (А), Панков - Савченко, Швоев - Трапезников, Шуба; Геворкян (А) - Борисов - Абаджян, Соляник - Праведный - Шилкин, Харин - Черноморченко - Кашевко, Бутенко,Абдулаев.

Днепр: Петров (Гурко); Белоусов (А) - Пугачёв, Дорофеев - Шепелев, Матусевич - Сирченко; Матерухин (К) - Чернышенко - Ромащенко, Янишевский - Кузьмик - Жвачкин, Тимченко - Коваленко - Целогородцев.