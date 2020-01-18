Украинец Ткаленко завоевал серебро в гонке преследования на Кубке IBU в Осрбли

Новости спорта:27-летний украинец Руслан Ткаленко завершил пятый этап Кубка IBU на мажорной ноте

В субботу, 18 января, в словацком Брезно-Осрбли в рамках пятого этапа IBU состоялась мужская гонка преследования.

27-летний украинский биатлонист Руслан Ткаленко, который накануне занял шестое место в спринте, провел практически идеальную гонку. Допустив лишь один промах, Ткаленко смог подняться на вторую ступень пьедестала почета!

Остальные украинцы не попали даже в топ-25. Виталий Труш с двумя промахами стал 27-м, Андрея Доценко семь кругов штрафа отбросили на 33 место, а Руслан Бригадир финишировал мимо зачетной зоны.

Победу одержал норвежец Эндре Стрёмсхейм, а тройку призеров замкнул россиянин Кирилл Стрельцов. Оба биатлониста, которые составили Ткаленко компанию на подиуме, оставили незакрытыми по две мишени.

Результаты гонки:

1. Эндре Стрёмсхейм (1+0+0+1) 31:39,9

2. Руслан Ткаленко (0+0+1+0) +54,3

3. Кирилл Стрельцов (0+0+0+2) +1:07,0

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27. Виталий Труш (0+0+2+0) +3:43,2

33. Андрей Доценко (1+1+1+4) +4:16,2

42. Руслан Бригадир (0+1+0+1) +5:28,6