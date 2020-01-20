Скачать
Понедельник, 20.01.2020
Фигуристка зацепилась волосами за костюм партнера (Видео)
Фигуристка зацепилась волосами за костюм партнера (Видео)
Вот это нокаут! Элейдер Альварес уложил спать Силза (Видео)
Вот это нокаут! Элейдер Альварес уложил спать Силза (Видео)
Макгрегор - Серроне. Видео боя
Макгрегор - Серроне. Видео боя
Матч Ястремской на Australian Open перенесен: названа причина
Матч Ястремской на Australian Open перенесен: названа причина

В Буковеле масштабно стартовал ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP

Смотрите фото (3)
В Буковеле масштабно стартовал ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP
11:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Instagram

Новости спорта:18 января было положено успешное начало спортивного проекта ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP!

Состоялся старт первого этапа спортивного проекта ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP!

18 января в ТЦ «Бука» в 20:00 было положено успешное начало спортивного проекта ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP! Завершился первый из трех этапов турнира, который проходит в формате ГРАН-ПРИ.

Результаты первого этапа ROAD to WWFC "BUKOVEL OPEN CUP" ⠀

Александр Добродий победил единогласным решением судей Мирзоева Ибрагима (резервный бой 70 кг аматоры)

Ковальчук Руслан победил единогласным решением судей Шмиголя Игоря (полуфинал 70 кг аматоры)

Мишель Лукас Хесс победил единогласным решением судей Солодовника Евгения (полуфинал 70 кг аматоры)

Богославский Александр в первом раунде техническим нокаутом победил Трофименко Владислава (полуфинал 84 кг аматоры)

Вивсяный Иван победил единогласным решением судей Шпилька Василия (полуфинал 84 кг аматоры)

Завгородний Евгений победил решением большинства судей Сакала Вадима (полуфинал 57 кг профессионалы)

Ахремчык Роман болевым приемом в первом раунде победил Умудова Анара (полуфинал 57 кг профессионалы)

Стахнюк Артур болевым приемом в первом раунде победил Силантьева Петра (полуфинал 70 кг профессионалы)

Катькин Богдан удушающим приемом в первом раунде победил Михайлина Александра (полуфинал 70 кг профессионалы)

Ковальчук Руслан победил решением большинства судей Мишель Лукаса Хесса (финал 70 кг аматоры)

Богославский Александр нокаутом в первом раунде победил Вивсяного Ивана (финал 84 кг аматоры)

Ахремчык Роман болевым приемом в первом раунде победил Завгороднего Евгения (финал 57 кг профессионалы)

Стахнюк Артур победил решением большинства судей Катькина Богдана (финал 70 кг профессионалы)

Напомним, что организаторами спортивного проекта является Всемирная Лига WWFC, Украинская федерация смешанных боевых искусств UF MMA, международная беттингова компания FAVBET и курорт Буковель.

Владимир Тесля, президент WWFC: «Убежден, что на следующем чемпионате мира украинские спортсмены и в дальнейшем будут оставаться в фаворитах. Именно поэтому мы постоянно сконцентрированы на моделировании сильного состава команды, уверен: наши бойцы покажут лучшие результаты. Поэтому следует отметить, что особенностью нынешнего турнира в Буковеле стало проведение именно поединков бойцов аматоров наравне со спортсменами профессионалами. UF MMA должна объединить спортсменов аматоров и предоставить им возможность заявить о себе на весь мир. Дух соперничества, жажда победы, хорошие призы и вознаграждения, просмотр зрелищных поединков, зрительская любовь и признание все эти факторы поставили высокую планку для развития MMA на текущий год».

Денис Перч, вице-президент WWFC: «Наша цель - развивать ММА в Украине, поэтому мы начали с аматоров. Проекты такого формата как ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP - это отличный инструмент для реализации наших целей. Первый этап серии показал, что надежды, возложенные на аматоров - полностью были оправданы, ведь мы все видели какие результаты они показали. Именно по этим причинам мы трансформировали формат привычных роадов: на Буковельский мы создали симбиоз профессионалов и аматоров. И уже после завершения первого этапа серии нам удалось расширить кругозор людей, которые не связаны с ММА. В этом мы смогли убедиться, увидев активный интерес местной публики. Поэтому я могу с уверенностью говорить, что мы-на верном пути».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

MMA, UFC, Денис Перч, Владимир Тесля, ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лунин вновь пропустил за Овьедо
02 Лидер Динамо получил травму
03 Барселона минимально обыграла Гранаду в первом матче Сетьена (Фото, Видео)
04 Симеоне поставил ультиматум руководству Атлетико
05 Шахтер досрочно вернул футболиста из аренды в португальском гранде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь