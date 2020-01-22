Йоханнес Бе выступит в Поклюке

Новости спорта:Он пропускал этапы в Оберхофе и Рупольдинге в связи с рождением сына.

Норвежский биатлонист Йоханнес Тингнес Бе выступит на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке, сообщает Vg.no. Он пропустил предыдущие январские этапы в Оберхофе и Рупольдинге из-за рождения сына.

В общем зачете Кубка мира Бе опустился с первого на седьмое место. Йоханнес уступает 133 очка лидеру — Мартену Фуркаду из Франции.

Напомним, что Йоханнес попал в заявку сборной Норвегии на чемпионат мира по биатлону, который пройдет в Антхольц-Антерсельве с 13 по 23 февраля.

Этап Кубка мира в Поклюке стартует в четверг, 23 января, индивидуальной гонкой у мужчин.