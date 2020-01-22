Крайдер сменит Панарина в Матче всех звезд НХЛ

Новости спорта:Вместо лучшего бомбардира Рейнджерс на лед выйдет партнер по команде.

Нападающий Нью-Йорк Рейнджерс Крис Крайдер сменит партнера по команде Артемия Панарина на предстоящем Матче всех звезд.

Россиянин не сможет сыграть из-за травмы, которая вынудила хоккеиста впервые пропустить матч в нынешнем сезоне. Его команда уступила соседям из Айлендерс со счетом 2:4.

Крайдер — третий лучший бомбардир Рейнджерс с 17 голами. По количеству очков он занимает пятое место в команде — 32 пункта.

Панарин — самый результативный игрок Рейнджерс и имеет пятый лучший показатель по очкам в НХЛ с 68 пунктами (26 голов и 42 результативных передачи).

Рейнджерс Панарина и Крайдера на сегодняшний день занимают 13-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата.

Матч всех звезд чемпионата НХЛ состоится в субботу, 25 января.