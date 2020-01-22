Пострадавший от Макгрегора Серроне может пропустить полгода

Новости спорта:Американский боец Дональд Серроне может получить запрет от докторов.

Американскому бойцу смешанных единоборств Дональду Серроне могут на полгода запретить выходить в октагон в связи с травмами, полученными в поединке с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает MMA Junkie.

Напомним, в минувшие выходные Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, за 40 секунд нокаутировал Серроне на турнире организации в Лас-Вегасе. Поединок проходил в полусредней весовой категории. Американец получил перелом носа и незначительный перелом стенки орбиты, в связи с чем его восстановление занять больше времени, чем предполагалось.

На счету 36-летнего Серроне 51 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 36 побед и потерпел 14 поражений, а ещё один бой завершился вничью.