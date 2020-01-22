Завтра в Поклюке стартует этап КМ по биатлону: Украина огласила состав на первую гонку

Новости спорта:Сборная Украины объявила состав на завтрашнюю мужскую индивидуальную гонку, которая откроет программу этапа Кубка мира в Поклюке.

Страну завтра представят Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.

"Тищенко будет готовиться к сингл-эстафете на субботу. Буду разговаривать с тренерами женской команды, кто побежит с ним, поскольку для меня это очень важный старт, последний тест перед чемпионатом мира. Хочу увидеть и Меркушину, и Тищенко в полном настрое", — заявил старший тренер сборной Юрай Санитра.

"После Рупольдинга были небольшие проблемы, думаю, из-за погоды, у Пидручного и Тищенко. У Тищенко после эстафеты были проблемы с почками, Пидручный также чувствовал себя не так, как надо. Поэтому до сегодняшнего дня они тренировались по индивидуальной программе".

"Как уже говорил, чемпионат мира стартует через три недели, понимаем, что это должен быть пик сезона. Поэтому не слишком готовились конкретно к этому этапу Кубку мира, ребята будут бежать на полной тренировочной нагрузке, больше концентрироваться на том, чтобы произошла хорошая акклиматизация на высоте".

Завтрашняя индивидуальная гонка стартует в 15:15 по киевскому времени.

Напомним, что этап в Поклюке — заключительный перед чемпионатом мира, который стартует в итальянской Разун-Антерсельве 12 февраля.