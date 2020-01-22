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Среда, 22.01.2020
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Украинец завоевал "бронзу" в последний день Юношеской Олимпиады

Украинец завоевал "бронзу" в последний день Юношеской Олимпиады
17:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости спорта:Копилка сборной Украины пополнилась четвертой медалью на III зимних Юношеских Олимпийских играх, которые сегодня завершаются в швейцарской Лозанне.

Орест Коваленко вписал страницу в историю украинского фристайла в дисциплине “биг-эйр”, замкнув тройку лидеров. Об этом сообщает НОК Украины.

В финале ривненский спортсмен выполнил три прыжка, которые в итоге набрали 179,5 балла.

Таким образом, украинцы завоевали 4 медали ЮОИ-2020: “золото” и “серебро” в соревнованиях смешанных команд по хоккею 3х3 среди юношей, а также бронзовые награды в соревнованиях интернациональных команд по фигурному катанию и по фристайлу.

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Напомним, III Юношеские Олимпийские игры проходят в Лозанне (Швейцария) 9 - 22 января и собрали 1880 спортсменов из разных уголков планеты. На престижном старте Украину представляли 39 спортсменов в 12 из 16 возможных зимних дисциплин.

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Фристайл, Юношеские Олимпийские игры, Орест Коваленко, Биг-эйр.
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