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В Лозанне состоялась церемония закрытия зимних Юношеских Олимпийских Игр

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В Лозанне состоялась церемония закрытия зимних Юношеских Олимпийских Игр
10:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:В Лозанне (Швейцария) завершились III зимние Юношеские Олимпийские Игры, на которых сборная Украины завоевала рекордное количество наград.

Торжественная церемония закрытия ЮОИ-2020 состоялась вечером 22 января в центре Олимпийской столицы на площади Medal Plaza. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Традиционно церемония началась с поздравления и слов благодарности волонтерам, спортсменам, тренерам и ознаменовалась парадом знаменосцев. Почетную миссию пронести флаг Украины доверили новоиспеченному бронзовому призеру ЮОИ-2020 по фристайлу Оресту Коваленко. 

Также состоялся спуск олимпийского флага, после которого апофеозом церемонии стала передача своеобразной эстафеты от Лозанны-2020 в корейскую провинции Канвондо-2024.

В мероприятии приняли участие президент Международного Олимпийского Комитета Томас Бах, член Исполкома МОК, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка и другие почетные гости.

Сергей Бубка, подводя итоги выступления команды в Лозанне, отметил хороший потенциал украинских спортсменов, которые в этом году переписали историю выступлений украинцев на Юношеских Олимпийских играх - завоевали 4 медали. Это количество наград стало рекордным для украинцев за время участия в ЮОИ.

“Наши юные олимпийцы показали себя очень хорошо. Те 4 медали, которые завоевали украинские спортсмены, – это лучший результат за годы выступлений на зимних Юношеских Олимпийских играх. Все как один стремились к своему максимуму. Конечно, очень впечатлили хоккеисты Владимир Трошкин и Денис Пасько, которые в новой дисциплине хоккея 3х3 завоевали золотую и серебряную награды. Проявили характер и мастерство фристайлист Орест Коваленко, а также фигуристы София Нестерова и Артем Даренский, поднявшиеся на третью ступеньку пьедестала почета в соревнованиях смешанных команд. Высокие места в пятерке лучших в биатлоне, сноубординге и санном спорте, личные рекорды и высшие позиции в горнолыжном спорте, дебют украинской спортсменки на Юношеских Олимпийских играх в скелетоне - эти и другие достижения станут прекрасной мотивацией для юных спортсменов на пути ко взрослым победам”, - отметил Бубка.

Напомним, что на престижном старте Украину представляли 39 спортсменов в 12 из 16 возможных зимних дисциплин - в биатлоне, лыжном двоеборье, хоккее 3х3, санном спорте, фигурном катании, шорт-треке, прыжках на лыжах, скелетоне, фристайле, горнолыжном спорте, лыжных гонках и сноубординге.

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Олимпийские игры, Олимпиада, НОК Украины, Токио-2020.
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