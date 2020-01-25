Bellator 238: результаты взвешивания (Видео)

В главном событии встретятся бывшая чемпионка UFC Крис Сайборг Жустину и действующая чемпионка Bellator в женском полулёгком весе Джулия Бадд. По итогам взвешивания Бадд оказалась немного тяжелее соперницы.
В соглавном поединке турнира Даррион Колдуэлл встретится с Адамом Бориксом. На взвешивании Борикс оказался немного тяжелее Колдуэлла.
Bellator 238. Результаты взвешивания
Основные поединки
Джулия Бадд (144,5) — Крис Сайборг (143,8)
Даррион Колдуэлл (144,6) — Адам Борикс (144,9)
Хуан Арчулета (145,5) — Генри Корралес (145,3)
Серхио Петтис (135) — Альфред Хашакян (135,9)
Рэймонд Дэниэлс (169,8) — Джейсон Кинг (169,7)
Ава Найт (114,5) — Эмили Кинг (115,2).