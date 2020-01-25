Биатлон: 25 января в Поклюке состоится две гонки

Новости спорта:Где и когда смотреть гонки этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке.

Шестой этап Кубка мира по биатлону принимает словенская Поклюка. С 23 по 26 января пройдут шесть гонок. Спортсмены побегут индивидуальные гонки, смешанные эстафеты, а также гонки с массовым стартом.

В субботу, 25 января, состоится сразу две гонки в рамках этапа КМ.

14:15 Одиночная смешанная эстафета

Состав Украины: Дмитрий Пидручный, Анастасия меркушина

16:00 Смешанная эстафета

Состав Украины: Артем Тищенко, Артем Прима, Юлия Джима, Елена Пидгрушная

В Украине все гонки в прямом эфире будут показаны на телеканале UA:Перший.