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Биатлон: 25 января в Поклюке состоится две гонки

Биатлон: 25 января в Поклюке состоится две гонки
09:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Где и когда смотреть гонки этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке.

Шестой этап Кубка мира по биатлону принимает словенская Поклюка. С 23 по 26 января пройдут шесть гонок. Спортсмены побегут индивидуальные гонки, смешанные эстафеты, а также гонки с массовым стартом.

В субботу, 25 января, состоится сразу две гонки в рамках этапа КМ.

14:15 Одиночная смешанная эстафета

Состав Украины: Дмитрий Пидручный, Анастасия меркушина

16:00 Смешанная эстафета

Состав Украины: Артем Тищенко, Артем Прима, Юлия Джима, Елена Пидгрушная

Результаты женской индивидуальной гонки в Поклюке 24.01.20

В Украине все гонки в прямом эфире будут показаны на телеканале UA:Перший.

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Сборная Украины, Биатлон, Новости биатлона, Поклюка.
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