Биатлон: 25 января в Поклюке состоится две гонки

Шестой этап Кубка мира по биатлону принимает словенская Поклюка. С 23 по 26 января пройдут шесть гонок. Спортсмены побегут индивидуальные гонки, смешанные эстафеты, а также гонки с массовым стартом.
В субботу, 25 января, состоится сразу две гонки в рамках этапа КМ.
14:15 Одиночная смешанная эстафета
Состав Украины: Дмитрий Пидручный, Анастасия меркушина
16:00 Смешанная эстафета
Состав Украины: Артем Тищенко, Артем Прима, Юлия Джима, Елена Пидгрушная
В Украине все гонки в прямом эфире будут показаны на телеканале UA:Перший.