Донбасс в напряженном матче обыграл Днепр в УХЛ (Обзор)

Новости спорта:Центральный матч 31-го тура УХЛ завершился победой команды из Донецка.

В центральном матче 31-го тура Украинской хоккейной лиги Донбасс на выезде обыграл Днепр со счетом 2:1.

Гости вышли вперед в середине второго периода, реализовав большинство. В третьей двадцатиминутке Донбасс удвоил преимущество. Днепр сократил отставание за 18 секунд до конца встречи, но отыграться команда из Херсона не сумела.

Донбасс набрал 62 очка и идет на третьем месте в УХЛ. Днепр занимает вторую позицию, опережая сегодняшнего соперника на три очка.

В следующем туре 28 января Донбасс сыграет против Ледяных Волков. Днепр 29 января встретится с лидером УХЛ Кременчугом.

Обзор матча:

УХЛ. Регулярный чемпионат

Днепр — Донбасс 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Шайбы: 0:1. Милехин (Подзиньш, Буценко), 28:55, 0:2. Коренчук (Милехин, Васильев), 48:23, 1:2. Целогородцев (Жвачкин, Афанасьев), 59:42.