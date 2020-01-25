Норвегия завоевала бронзу Евро-2020 по гандболу, обыграв Словению

Новости спорта:Сборная Норвегии обыграла команду Словении в матче за третье место на чемпионате Европы-2020.

Сборная Норвегии обыграла команду Словении в матче за третье место на чемпионате Европы-2020 по гандболу.

Норвежцы выиграли первый тайм с разницей в три мяча — 12:9. Во второй половине встречи Словении не удалось навязать борьбу сопернику. Как итог, уверенная победа Норвегии со счетом 28:20.

Завтра, 26 января, в финале Евро-2020 сыграют Испания и Хорватия. Начало поединка в 17:30 по киевскому времени.

Напомним, что сборная Украины не сумела пробиться в основной раунд Евро-2020. Украинцы проиграли три матча в предварительном раунде континентального первенства и заняли последнее место в группе.

Чемпионат Европы-2020. Матч за 3-е место

Словения — Норвегия 20:28 (9:12)