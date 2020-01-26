Сайборг - Бадд. Видео боя

Новости спорта:Смотреть полное видео боя Джулия Бадд - Крис Сайборг.

В воскресенье, 26 января, в в Инглвуде (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 238. В главном событии вечера встретились бывшая чемпионка UFC канадка Крис Сайборг и действующая чемпионка Bellator в женском полулёгком весе бразильянка Джулия Бадд.

Победу одержала Крис Сайборг, одолев свою соперницу техническим нокаутом в четвёртом раунде и завоевала титул чемпионки Bellator в полулёгком весе.

Bellator 238. Джулия Бадд – Крис Сайборг. Видео боя

Напомним, сегодня Блейдс нокаутировал дос Сантоса в главном бою UFC FIGHT NIGHT 166.