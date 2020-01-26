Результат сборной Украины в смешанной эстафете в Поклюке аннулирован

Новости спорта:Организаторы усмотрели нарушение правил со стороны украинской биатлонистки.

Сборная Украины дисквалифицирована по итогам смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).

Причиной подобного решения организаторов стало нарушение правил безопасности на огневом рубеже. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов.

Ключевой эпизод произошёл во время стрельбы из положения «стоя» лидера команды, 33-летней Елены Пидгрушной.

О дисквалификации украинцев стало известно уже после гонки. Без учёта дисквалификации они финишировали с 10-м временем, отстав от победителей — сборной Франции — на 3 минуты 30 секунд.