Украина не ведет переговоров о проведении совместных чемпионатов с Россией

Новости спорта:В Минмолодьспорта и Федерации гандбола сделали заявление.

В Министерстве культуры, молодежи и спорта и Федерации гандбола опровергли информацию относительно подачи совместной заявки Украины и России на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году.

Об этом говорится в заявлениях Минмолодьспорта и Федерации гандбола.

"От имени Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, а также Федерации гандбола Украины, сообщаем, что мы не вели и не ведем никаких переговоров о проведении совместных чемпионатов с представителями Российской Федерации... Неприемлемо проводить совместные мероприятия со страной-агрессором", - отмечают в министерстве.

В федерации гандбола Украины также подтвердили, что не вели и не ведут никаких переговоров с Россией о каких-либо совместных проектах.

"Информация, распространяемая некоторыми СМИ, не соответствует действительности. Уважаемые журналисты украинских изданий, которые подхватили эту «новость», имейте совесть и немного профессионализма. Обращайтесь за комментариями, чтобы не распространять бред", - говорится в сообщении федерации.

Напомним: ранее в субботу представители российских медиа распространили информацию относительно подачи совместной заявки Украины и РФ на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году. Ее подхватили и несколько украинских СМИ.