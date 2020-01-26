Сборная Испании завоевала золото Евро-2020 по гандболу (Фото)

Новости спорта:Испанцы защитили чемпионский титул в матче с Хорватией.

Сборная Испания обыграла Хорватию в финале чемпионата Европы-2020 по гандболу. Континентальное первенство проходило в трех странах — Австрии, Норвегии и Швеции.

В первом тайме хорваты вели в счете с разницей в три мяча, но позволили испанцам отыграться. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Испании — 12:11.

В начале второй половины встречи Испания совершила рывок 4:0, но хорватским гандболистам удалось сравнять счет. В концовке поединка испанцы вырвали победу — 22:20.

Испания во второй раз в истории выигрывает чемпионат Европы. В 2018 году испанцы в финале континентального первенства обыграли Швецию (29:23). Хорватия же трижды играла в финале чемпионатов Европы, но никогда не побеждала.

Бронзу чемпионата Европы-2020 выиграла сборная Норвегия, которая уверенно обыграла команду Словении (28:20).

Напомним, что сборная Украины не сумела пробиться в основной раунд Евро-2020. Украинцы проиграли три матча в предварительном раунде континентального первенства и заняли последнее место в группе.

Чемпионат Европы-2020. Финал

Испания — Хорватия 22:20 (12:11)