Украинские стрелки стали третьими на престижном турнире в Германии

Сборная Украины по пулевой стрельбе заняла третье командное место на международном турнире H&N Cup 2020 в Мюнхене (Германия).
Костевич выиграла золото в стрельбе с пистолета с 10 метров с результатом 234,4 балла.
Омельчук стала победителем также в стрельбе с пистолета с 10 метров, выбив 244,8 очка.
Также Олег Омельчук и Елена Костевич победили в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пистолета с 10 м.
В финальном поединке украинцы победили китайский дуэт Ван Цянь/Пан Вэй.
Другой украинец Сергей Кулиш победил в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.
Это был захватывающий финал, который был решен только последним выстрелом. Сергей Кулиш стал счастливым победителем, опередив серба Милютина Стафановича и венгра Мартона Кленцнера (HUN).
Таким образом сборная Украины заняла третье командное место на турнире в Германии.
При этом наши стрелки выиграли больше всех золотых медалей.