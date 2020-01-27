Украинские стрелки стали третьими на престижном турнире в Германии

Новости спорта:Костевич, Омельчук и Кулиш выиграли четыре золотых медали на турнире в Германии.

Сборная Украины по пулевой стрельбе заняла третье командное место на международном турнире H&N Cup 2020 в Мюнхене (Германия).

Костевич выиграла золото в стрельбе с пистолета с 10 метров с результатом 234,4 балла.

Омельчук стала победителем также в стрельбе с пистолета с 10 метров, выбив 244,8 очка.

Также Олег Омельчук и Елена Костевич победили в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пистолета с 10 м.

В финальном поединке украинцы победили китайский дуэт Ван Цянь/Пан Вэй.

Другой украинец Сергей Кулиш победил в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

Это был захватывающий финал, который был решен только последним выстрелом. Сергей Кулиш стал счастливым победителем, опередив серба Милютина Стафановича и венгра Мартона Кленцнера (HUN).

Таким образом сборная Украины заняла третье командное место на турнире в Германии.

При этом наши стрелки выиграли больше всех золотых медалей.