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Украинские стрелки стали третьими на престижном турнире в Германии

Украинские стрелки стали третьими на престижном турнире в Германии
16:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Фейсбук

Новости спорта:Костевич, Омельчук и Кулиш выиграли четыре золотых медали на турнире в Германии.

Сборная Украины по пулевой стрельбе заняла третье командное место на международном турнире H&N Cup 2020 в Мюнхене (Германия).

Костевич выиграла золото в стрельбе с пистолета с 10 метров с результатом 234,4 балла.

Омельчук стала победителем также в стрельбе с пистолета с 10 метров, выбив 244,8 очка.

Также Олег Омельчук и Елена Костевич победили в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пистолета с 10 м.

В финальном поединке украинцы победили китайский дуэт Ван Цянь/Пан Вэй.

Другой украинец Сергей Кулиш победил в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

Это был захватывающий финал, который был решен только последним выстрелом. Сергей Кулиш стал счастливым победителем, опередив серба Милютина Стафановича и венгра Мартона Кленцнера (HUN).

Таким образом сборная Украины заняла третье командное место на турнире в Германии.

 При этом наши стрелки выиграли больше всех золотых медалей.

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Все по теме:

Стрельба, Елена Костевич, Сергей Кулиш, Новости спорта, НОК Украины.
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