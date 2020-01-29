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Донбасс легко обыграл Ледяных Волков в УХЛ (Видео)

Донбасс легко обыграл Ледяных Волков в УХЛ (Видео)
09:49 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Донбасс малой кровью справился с Ледяными Волками в 32-ом туре УХЛ.

В матче 32-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч «Донбасс» принимал «Ледяных Волков».

Второй матч подряд место в воротах дончан с первых минут занял Алексей Трифонов, для которого это дебют на «Альтаире». И если у нового голкипера «Донбасса» в первом периоде было 2-3 непростых момента, с которыми он справился, то вратарю соперников Максиму Дуве два раза помогал каркас ворот. Также отметим возвращение на лед защитника Юрия Сильницкого, который не играл с ноября, и форварда Виталия Ляльки, для которого эта игра стала второй в 2020 году.

После безголевого первого периода подопечным Сергея Витера пришлось отзащищаться две минуты в меньшинстве, а сразу после этого провалом в обороне гостей воспользовался Айнарс Подзиньш. Спустя еще три минуты Александр Костиков установил более комфортный счет на табло. Во второй половине периода киевляне заработали два удаления подряд, предоставив «Донбассу» большинство 5-на-3. Третья шайба оказалась в воротах «Волков», когда Владислав Воробьев уже успел вернуться на лед, но не успел помешать Виталию Карамнову на добивании.

В третьем периоде гостям удалось отыграть одну шайбу на 47 минуте – Илья Чуйков испортил Трифонову потенциальный шатаут. Хоккеисты «Донбасса» ответили своим голом – в большинстве отличился Максим Разумов.

Обзор матча:

УХЛ. 32 тур.

«Донбасс» - «Ледяные Волки» 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

1:0 Подзиньш (Карпенко, Карамнов), 22:24,

2:0 - Костиков (Карамнов, Пангелов-Юлдашев), 26:03,

3:0 - Карамнов (Лялька, Захаров - бол.), 32:09,

3:1 - Чуйков (Шапиро), 46:42,

4:1 - Разумов (Подзиньш, Шишлянников - бол.) - 54:20. 

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Хоккей, ХК Донбасс, Новости хоккея, УХЛ.
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