Украинские саночники отказались от участия на чемпионате мира в России

Новости спорта:Также на соревнованиях не будут представлены команды Канады и Китая.

Украинские саночники не поедут на чемпионат мира-2020, который состоится в Сочи (РФ). Также на соревнованиях не будут представлены команды Канады и Китая.

Об этом сообщил исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин.

«По итогам завершения официального срока подачи заявок в чемпионате мира примут участие спортсмены из 20 стран. Из числа ведущих команд мира в соревновании не выступят только Санкара из Канады. Все другие ведущие сборные будут представлены на трассе в Сочи. На чемпионат мира приедет около 200 спортсменов и тренеров.

Не поступало заявок от федераций Украины и Китая. Чем вызвана отказ украинской федерации, сказать сложно », - заявил Тюрин

Отметим. что сборные Украины и Китая также не выступали на прошлогоднем этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи.

Чемпионат мира-2020 по санному спорту состоится 14-16 февраля.