Скачать
Четверг, 30.01.2020
Манчестер Сити сыграет в финале Кубка английской лиги
Манчестер Сити сыграет в финале Кубка английской лиги
На этом поле Роналду - первый: Криштиану достиг отметки в 200 млн подписчиков в Instagram
На этом поле Роналду - первый: Криштиану достиг отметки в 200 млн подписчиков в Instagram
Новые подробности трагической гибели Коби Брайанта
Новые подробности трагической гибели Коби Брайанта
Мировой рекорд украинки Магучих ратифицирован
Мировой рекорд украинки Магучих ратифицирован

Украинские саночники отказались от участия на чемпионате мира в России

Украинские саночники отказались от участия на чемпионате мира в России
10:05 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Также на соревнованиях не будут представлены команды Канады и Китая.

Украинские саночники не поедут на чемпионат мира-2020, который состоится в Сочи (РФ). Также на соревнованиях не будут представлены команды Канады и Китая. 

Об этом сообщил исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин.

«По итогам завершения официального срока подачи заявок в чемпионате мира примут участие спортсмены из 20 стран. Из числа ведущих команд мира в соревновании не выступят только Санкара из Канады. Все другие ведущие сборные будут представлены на трассе в Сочи. На чемпионат мира приедет около 200 спортсменов и тренеров.

Не поступало заявок от федераций Украины и Китая. Чем вызвана отказ украинской федерации, сказать сложно », - заявил Тюрин

Отметим. что сборные Украины и Китая также не выступали на прошлогоднем этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи.

Чемпионат мира-2020 по санному спорту состоится 14-16 февраля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Станислав Тюрин, Чемпионат мира по зимним видам спорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футболисты Баварии подрались на тренировке
02 "Я выбираю мастерство": Паркер назвал фаворита боя Усик - Чисора
03 Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед: события полуфинала Кубка Лиги
04 На этом поле Роналду - первый: Криштиану достиг отметки в 200 млн подписчиков в Instagram
05 На матче Динамо - Ворскла впервые в УПЛ используют VAR
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь