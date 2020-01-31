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Пятница, 31.01.2020
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Донбас смял Динамо в матче УХЛ (Видео)

Донбас смял Динамо в матче УХЛ (Видео)
08:08 Сегодня Телеграф Фото: УХЛ

Новости спорта:Подопечные Сергея Витера забросили в ворота соперника 10 шайб.

В перенесенном матче 10-го тура регулярного чемпионата УХЛ «Донбасс» в Харькове играл против «Динамо».

Проведя разведку боем за первые 5 минут, подопечные Сергея Витера полностью освоились на «Салтовском льду» и начали забивать. Уже на шестой минуте ворота Владислава Вязовова поразил Виктор Захаров и Александр Костиков. Спустя еще три минуты свою дебютную шайбу за «Донбасс» забросил защитник Александр Большаков, а довершил первый период гол в большинстве от Ильи Коренчука. Также отметим, что в конце первого периода 5+20 штрафом был наказан защитник «Донбасса» Кирилл Жовнир.

Второй период начался с молниеносной шайбы Александра Яковлева, который без помощи партнеров доставил игровой снаряд за спину голкиперу соперника уже на 15-й секунде. Далее за дело взялся Виталий Лялька, который после возвращения на лед в прошлом матче, в этот раз оформил дубль за четыре минуты. После седьмого гола тренерский штаб дончан заменил в воротах опытного Алексея Трифонова на молодого Александра Качулу, и уже при новом голкипере счет 8:0 перед третьим периодом на табло установил Айнарс Подзиньш.

В заключительные 20 минут матча результативность несколько спала, но это не помешало забить Андрею Григрьеву, Илье Коренчуку оформить дубль, а команде вновь добыть разгромную победу над «Динамо» в этом сезоне. Благодаря этим трем очкам «Донбасс» вновь обошел «Днепр» в турнирной таблице и стал вторым.

Обзор матча:

Уже 31 января команды вновь сыграют друг против друга на «Салтовском льду», но уже в рамках 33-го тура УХЛ.

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Хоккей, ХК Донбасс, Новости хоккея, УХЛ, МХК Динамо.
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