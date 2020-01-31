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Украинская тяжелоатлетка Деха завоевала "золото" Кубка мира в Риме

Украинская тяжелоатлетка Деха завоевала "золото" Кубка мира в Риме
14:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости спорта:Ирина Деха выиграл "золото" в весовой категории до 76 кг.

Харьковчанка Ирина Деха завоевала Кубок мира по тяжелой атлетике, который 27 - 31 января проходит в Риме (Италия).

Ирина Деха в весовой категории до 76 кг на соревнованиях в Риме подняла в рывке 106 кг и 130 кг — в толчке, что позволило ей получить золотую награду. Об этом сообщает НОК Украины в Facebook.

“Поздравляем украинку Ирину Деху с победой на Кубке мира по тяжелой атлетике в Риме. Результат нашей спортсменки, выступающей в весовой категории до 76 кг, - 236 кг (106 - в рывке, 130 в толчке)", - говорится в сообщении.

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Напомним, что соревнования в Риме являются одним из этапов отбора на Олимпийские игры-2020 в Токио (Япония).

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Все по теме:

Рим, Тяжелая атлетика, НОК Украины, Ирина Деха.
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