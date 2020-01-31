Экс-тренер Макгрегора получил срок за убийство по неосторожности

Новости спорта:Бывший тренер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора Джонатан Дарган ближайшие годы проведёт в тюрьме.

Ирландец был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорён к пяти с половиной годам тюремного заключения, сообщает MMA Fighting.

В 2016 году Дарган в драке нанёс несколько ударов 56-летнему Патрику Маллалли, у которого сломалась челюсть и скула, а при падении он получил травму головы.

В больнице у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и субдуральное кровотечение. На следующий день Маллалли скончался.

По материалам судебного дела, Дарган вмешался в ссору пьяного Маллалли с женщиной возле одного из заведений. По показаниям свидетеля, Дарган грозился убить Маллалли, если тот «не уберётся по своим делам».