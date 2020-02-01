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Брат Нурмагомедова подписал контракт с UFC

Брат Нурмагомедова подписал контракт с UFC
08:33 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, также будет выступать в UFC.

Об этом рассказал Хабиб, разместивший пост на своей странице в "Инстаграме".

"Братишка Умар, тебе многое предстоит доказать. Когда я подписал контракт с UFC, было много людей, которые не верили в меня, но моя команда и близкие мне люди поддерживали и верили в меня. Упование на Всевышнего и труд принесут свои плоды. У тебя есть всё для результата, а теперь действуй и доказывай, что твоё место среди лучших атлетов мира", — написал Хабиб Нурмагомедов.

Соответствующий пост можно увидеть на его странице в социальной сети.

Напомним, в ноябре 2019 года в UFC дебютировал ещё один двоюродный брат Хабиба — Абубакар Нурмагомедов. На турнире в Москве он досрочно проиграл Давиду Заваде.

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Что касается Умара Нурмагомедова, то 24-летний боец провёл в ММА 12 поединков, победив во всех из них. В прошлом он выступал в лигах Fight Nights Global, PFL и Gorilla FC.

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MMA, UFC, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Смешанные единобортсва, Умар Нурмагомедов.
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