Анна Музычук попала в число призеров шахматного турнира в Гибралтаре

Новости спорта:Один из самых сильных шахматных турниров по швейцарской системе закончился в Гибралтаре.

В нем приняли участие 250 шахматистов и шахматисток. Среди них - четверо представителей Украины.

Это - легендарный Василий Иванчук и трое женщин: Анна Музычук, Наталья Жукова и Наталья Букса. Вообще-то украинцам есть чем гордиться на этих соревнованиях. В восемнадцати турнирах среди победителей было пятеро наших гроссмейстеров - Захар Ефименко (2004 год), Василий Иванчук (2011), Наталья Жукова (2010), Мария Музычук (2014), и ее сестра Анна (2016).

Как видим, трое из нынешних игроков уже были победителями. Однако на сей раз все пошло не так, как хотелось. Иванчук на старте выиграл две партии, но потом затормозил. Следующая победа пришла к львовянину только в девятом раунде. Особенно досадным было поражение Иванчука от малоизвестного мастера из Германии Валентина Букельса. Получив в восьмом туре абсолютно выигрышную позицию черными, Василий допустил серьезные ошибки и проиграл. Две победы на финише принесли ему лишь 52-е место. Наш знаменитый гроссмейстер потерял 19 пунктов рейтинга.

Лучшей из женщин была Анна Музычук. Она тоже имела в активе 6 очков и в турнирной таблице среди женщин разделила места с третьего по седьмое (четвертое - по коэффициенту). В общем зачете она заняла 58-е место. Можно сказать, что Анне немного не повезло. В седьмом туре она черными попала на дебютную заготовку Шахрияра Мамедъярова из Азербаджана, у которого был белый цвет.

Шахрияр очень энергично провел всю партию и уверенно довел ее до победы. Интересно, что на следующий день он заболел и больше не садился за шахматную доску. Вот если бы на день раньше! (Конечно, это - шутка).

В девятом туре Анна черными своими руками отдала замечательную позицию и проиграла. Победа в последней встрече над израильским гроссмейстером Кобо Ори была добыта в отличном атакующем стиле.

Пять очков из десяти завоевала Букса, а на пол-очка меньше - Жукова. Опытная шахматистка дважды уступила на финише.

Первое место разделили семь шахматистов: Даниил Юфа. Андрей Есипенко, Давид Паравян (все - Россия), Ван Хао (Китай) Максим Вапшье-Лаграв (Франция), Давид Навара (Чехия) и Мустафа Йылмаз (Турция). По дополнительным показателям отобрали первую четверку, которая на тай-брейке разыграла призовые места. Первый приз 30 тысяч фунтов стерлингов достался Паравяну, второй (20 тысяч) - Ван Хао.

У женщин первой была китаянка Тань Джуньи - 7 очков (15 тысяч). Второй стала ее соотечественница Лей Тинцзе - 6,5.