Нурмагомедову предложили невероятные деньги за бои с Макгрегором и Мейвезером

Новости спорта:Российский боец Хабиб Нурмагомедов может получить в общей сложности 200 миллионов долларов.

Менеджер обладателя титула чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова (28-0, 8 КО) Али Абдель-Азиз отметил, что некие шейхи из Саудовской Аравии готовы заплатить его подопечному по 100 миллионов долларов за поединок против боксера Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО) и за реванш с бойцом Конором Макгрегором (22-4, 19 КО).

"Как и отметил Нурмагомедов-старший, Макгрегору нужно одолеть некоторых бойцов, если он желает реваншный поединок. Однако кроме этого должна быть финансовая составляющая.

Я знаю кое-каких людей из Саудовской Аравии, я уже контактировал с ними. Они желают заплатить 100 миллионов долларов за поединок Хабиба и Конора в их стране. Кроме того, они не против отдать столько же денег за бой против Мейвезера в Саудовской Аравии", - приводит его слова TMZ.

Ранее Али Абдель-Азиз заявил, что для встречи с россиянином Конору Макгрегору нужно победить Джастина Гэтжи (21-2, 18 КО).