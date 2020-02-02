Украинский дзюдоист Хачатрян завоевал "серебро" на Кубке Европы

В первый день соревнований на пьедестал поднялся украинец Геворг Хачатрян (на фото - первый слева), который стал серебряным призером в весовой категории до 73 кг.
Воспитанник Днепра победил соперников из Испании, Италии, России, Франции и дошел до финала, где уступил испанцу Сальвадору Касесу.
Дмитрий Канивец из Полтавы в этом весе занял 5-е место, проиграв в поединке за "бронзу" россиянину Аюбу Хажалиеву.
В заключительный день этапа Кубка Европы определятся победители и призеры в весовых категориях до 81, 90, 100 кг и свыше 100 кг.