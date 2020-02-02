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Украинский дзюдоист Хачатрян завоевал "серебро" на Кубке Европы

Украинский дзюдоист Хачатрян завоевал "серебро" на Кубке Европы
11:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: eju.net

Новости спорта:В Софии (Болгария) продолжается очередной этап Открытого Кубка Европы по дзюдо.

В первый день соревнований на пьедестал поднялся украинец Геворг Хачатрян (на фото - первый слева), который стал серебряным призером в весовой категории до 73 кг.

Воспитанник Днепра победил соперников из Испании, Италии, России, Франции и дошел до финала, где уступил испанцу Сальвадору Касесу.

Дмитрий Канивец из Полтавы в этом весе занял 5-е место, проиграв в поединке за "бронзу" россиянину Аюбу Хажалиеву.

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В заключительный день этапа Кубка Европы определятся победители и призеры в весовых категориях до 81, 90, 100 кг и свыше 100 кг.

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Дзюдо, Геворг Хачатрян, Открытый кубок Европы по дзюдо.
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