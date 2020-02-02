Футзал. Наставник Сербии - о матче с Украиной: Ожидали большего от соперника

Новости спорта:Горан Иванчич прокомментировал победу над Украиной в матче элитного раунда квалификации ЧМ-2020.

Главный тренер сборной Сербии по футзалу Горан Иванчич прокомментировал победу над Украиной в матче элитного раунда квалификации ЧМ-2020 (5:2).

«Против Украины играть всегда сложно, потому что это команда, которая физически доминирует. Но нам удалось сегодня, особенно во второй половине матча, оказать давление, когда это было нужно.

Мы контролировали игру на своей половине, и я думаю, что у нас это получилось. Победа вполне заслуженная, возможно, Украина сыграла несколько хуже, чем я ожидал, но в этом их проблема.

Наш вратарь несколько раз спасал наши ворота, и, поскольку в декабре ему сделали операцию, это была большая игра для него. Думаю, что все наши игроки сыграли на высоком уровне, и я искренне надеюсь, что они смогут повторить такую игру против Франции».