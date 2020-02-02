Футзал. Сербия сотворила нереальный камбэк в матче с Францией

Новости спорта:Сборная Сербии сыграла против Франции.

Обидчик сборной Украины по матчу-открытию элитного раунда квалификации на чемпионат мира-2020 сборная Сербии сыграла против Франции.

Матч выдался очень непростым для обеих команд, а также для судей. Уже на старте третьей минуты французы, которые считаются аутсайдерами группы, вышли вперед. Эмоции начали зашкаливать уже после того, как Ракич восстановил статус-кво. Постоянные фолы вылились в две желтые карточки и удаление в составе «трехцветных». Матч не доиграл Мохаммед.

Не сумев воспользоваться большинством, хозяева и сами наиграли на удаление уже на старте второго тайма. Спустя 2 секунды, как составы вновь стали равными, Рамирес вновь вывел Францию вперед. А на 28-й минуте гости практически могли убивать интригу в матче, но Н'Галя не реализовал пенальти:

Это событие вдохновило Сербию на камбэк. Подопечные Горана Иванчича смогли вновь сравнять счет уже спустя минуту после отбитого пенальти, на 33-й Томич впервые вывел сербов вперед, а Алексич поставил победную точку за 9 секунд до финального свистка.

Франция была близка к успеху, но проиграла второй матч на турнире. Сербия после двух туров имеет максимальные 6 очков и в последнем матче группы В сыграет против Испании.