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СуперБоул-2020: когда и где смотреть

СуперБоул-2020: когда и где смотреть
22:15 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Вскоре определится новый чемпион Национальной футбольной лиги.

В рамках 54-го СуперБоула встретятся команды из Сан-Франциско и Канзас-Сити. Поединок между лучшими командами Американской и Национальной конференций состоится в ночь со 2-го на 3-е февраля.

Стоит отметить, что для Сан-Франциско это седьмой выход в Супербоул в истории, и сразу пять из предыдущих шести команда выиграла. В то же время Канзас играл в решающем матче два раза и одержал одну победу - в далеком 1969 году.

Начало встречи назначено на 1:30 по киевскому времени. Посмотреть встречу можно на телеканале Viasat Sport. Сам матч пройдет в городе Майами-Гарденс, штат Флорида, на арене Hard Rock Stadium.

Одним из главных моментов, которые ждут, возможно, даже больше самого поединка, является шоу в его перерыве. В этот раз развлекать зрителей своим выступлением будут всемирно известные певицы – Шакира и Дженифер Лопез. Пуэрториканка Шакира назвала это событие настоящей "американской мечтой", у неё к тому же, в этот день проведения матча - день рождения.

Напомним, что в прошлом году СуперБоул выиграли Нью-Ингленд Пэтриотс, обыгравшие в не самом зрелищном поединке Лос-Анджелес Рэмс. Шоу в перерыветогда обеспечивали Maroon 5, Travis Scott и Big Boi.

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Сан-Франциско, Канзас-Сити, Супербоул-2020.
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