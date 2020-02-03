Канзас Сити стали победителями Супербоула-2020 (Фото, Видео)

Новости спорта:Махоумс стал самым молодым квотербеком, признанным MVP Супербоула.

Канзас Сити Чифс выиграли Супербоул-54, победив в финале чемпионата НФЛ Сан Франциско 49ерс (31:20).

Для Чифс это первый выигранный Супербоул с 1969 года. До того Канзас дважды (1962 и 1966) побеждал в первенстве АФЛ.

Лучшим игроком финального матча сезона признан квотербек новоиспеченных чемпионов Патрик Махоумс. 24-летний футболист стал самым молодым квотербеком в истории, получившим приз MVP Супербоула.

Махоумс совершил 26 точных передач из 42 на 286 ярдов, а также заработал два тачдауна на пасе и один на приеме, сделав два перехвата.

Сан-Франциско проиграл второй Супербоул в истории и не смог сравняться по количеству чемпионств с Питтсбургом и Нью-Ингленд.

Обзор матча:

НФЛ. Супербоул-54

Канзас Сити Чифс — Сан Франциско 49ерс 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0)