Украинка Геращенко завоевала золото турнира в Чехии (Фото)

Новости спорта:Украинка Ирина Геращенко выиграла международные соревнования по прыжкам в высоту Beskydska latka, состоявшиеся в городе Тржинець (Чехия).

На соревнованиях в Чехии Ирина Геращенко и Юлия Чумаченко показали одинаковый результат - 1,92 м, однако по попыткам “золото” досталось именно Ирине Геращенко. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Юлия Чумаченко заняла второе место, а третьей стала американская легкоатлетка.

Напомним, что 2 февраля в Испании состоялся полумарафон Granollers Half Marathon, победительницей которого стала Дарья Михайлова. Ее результат - 72.39 мин.

А 1 февраля Яна Качур победила в беге на 400 метров (53,43 с) в Мондвилле (Франция) на международном легкоатлетическом турнире, который проводился под эгидой ЕА.