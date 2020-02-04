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Состав сборной Украины на олимпийскую квалификацию в Казахстане

Состав сборной Украины на олимпийскую квалификацию в Казахстане
11:10 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:"Сине-желтые" отправились в Нур-Султан.

Cтал известен состав, в котором национальная сборная Украины отправилась в казахстанский Нур-Султан на матчи олимпийского квалификационного турнира, где нашими соперниками в борьбе за единственную путевку в следующий раунд отбора станут сборные Казахстана, Польши и Нидерландов.

Главный тренер нашей команды Сергей Витер сможет рассчитывать на 23 исполнителя: 3 вратаря, 8 защитников и 12 нападающих.

Вратари

Кирилл Кучер («Белый Барс»), Никита Гордюшин («Кременчуг»), Артур Оганджанян («Twin City Thunder», США)

Защитники

Владимир Романенко, Андрей Григорьев, Филипп Пангелов-Юлдашев (все – «Донбасс»), Павел Таран, Владимир Алексюк (оба – «Белый Барс»), Александр Александров, Всеволод Толстушко (оба – «Кременчуг»), Игорь Мережко («Хумо», ВХЛ)

Нападающие

Руслан Ромащенко, Алексей Янишевский (оба – «Днепр»), Александр Костиков, Никита Буценко (оба – «Донбасс»), Роман Благой, Сергей Бабинец (оба – «Белый Барс»), Алексей Ворона, Иван Савченко, Тимур Гриценко (все – «Кременчуг»), Андрей Михнов («Металлург», Беларусь), Дмитрий Нименко («Стяуа», Румыния), Глеб Кривошапкин («Ogden Mustangs», США)

Игры сборной Украины состоятся 6-го (Казахстан), 7-го (Польша) и 9-го (Нидерланды) февраля – все матчи в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.

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