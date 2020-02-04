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Украинский клуб проиграл в Лиге чемпионов

Украинский клуб проиграл в Лиге чемпионов
20:09 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Лига чемпионов

Новости спорта:Химик уступил уже в пятый раз подряд

Химик в Южном провел поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Украинские волейболистки уступили итальянской Игор Горгондзоле из Новары — 0:3.

Чемпиону Украины не удалось навязать борьбу сопернику. В первом и втором сете украинки уступили с одинаковым счетом 14:25. Третья партия завершилась уверенной победой клуба из Новары — 25:12.

Это пятое поражение Химика в групповом этапе Лиги чемпионов. Украинский клуб занимает последнее место в турнирной таблице и потерял шансы на выход в плей-офф турнира.

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В шестом туре Химик 18 февраля на выезде сыграет против Альянс Воллей из Германии.

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Лига Чемпионов, ВК Химик, Новости спорта.
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