Украинский клуб проиграл в Лиге чемпионов

Новости спорта:Химик уступил уже в пятый раз подряд

Химик в Южном провел поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Украинские волейболистки уступили итальянской Игор Горгондзоле из Новары — 0:3.

Чемпиону Украины не удалось навязать борьбу сопернику. В первом и втором сете украинки уступили с одинаковым счетом 14:25. Третья партия завершилась уверенной победой клуба из Новары — 25:12.

Это пятое поражение Химика в групповом этапе Лиги чемпионов. Украинский клуб занимает последнее место в турнирной таблице и потерял шансы на выход в плей-офф турнира.

В шестом туре Химик 18 февраля на выезде сыграет против Альянс Воллей из Германии.