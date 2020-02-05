Сборная Украины по футзалу сыграла вничью со сборной Франции

Новости спорта:Сборная Украины по футзалу в заключительном матче квалификации ЧМ-2020 сыграла в результативную ничью.

Сборная Украины сыграла вничью с Францией в последнем матче элит-раунда отбора на ЧМ-2020 по футзалу. Однако, этот результат не позволит сборной выступить на мировом перенстве, так как подопечные Александра Косенко потеряли шансы сыграть на ЧМ-2020, уступив в первых двух матчах сборным Сербии и Испании.

Таким образом, сборная Украины впервые с 2004 года не сыграет на мундиале. Если говорить о статистике личных встреч со сборной Франции, то команды до этого матча встречались лишь однажды в товарищеском матче и тогда Украина потерпела поражение со счетом 1:3.

Квалификация ЧМ-2020, элитный раунд, 3-й тур:

Франция - Украина 2:2

Голы: Мошудин 10, Рамирес, (П), 10 - Журба 7, Педяш 29

Франция: Арун - Лютин, Мошудин, Н’Гала, Рамирес - Айгун, Алла, Ба, Бельхаш, Дхии, Дурот, Кебе

Украина: Цыпун - Малышко, Педяш, Разуванов, Журба - Еремин, Микитюк, Сорокин, Фаренюк, Корсун, Шотурма, Белоцерковец, Зварич – Иваняк

Напомним, Украина обыграла Хорватию в товарищеском матче перед стартом отбора на ЧМ.