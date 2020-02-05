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Чемпион UFC сдал больше 40 допинг-теста в 2019 году

Чемпион UFC сдал больше 40 допинг-теста в 2019 году
14:05 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Джон Джонс сдал рекордные 42 допинг-теста в 2019 году.

Американский боец смешанных единоборств Джон Джонс, действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе, сдал 42 допинг-теста в 2019 году, сообщил Джефф Новицки, отвечающий в промоушене за здоровье бойцов. Все они дали отрицательный результат.

"В 2019 году Джонс сдал 42 допинг-теста трём различным организациям. Я в мире антидопинга уже 20 лет, и это самое большое количество тестов за год от одного спортсмена, которое я когда-либо видел", — написал Новицки в своём "твиттере".

Следующим соперником Джонса станет его соотечественник Доминик Рейес. Бой состоится на турнире UFC 247 в Хьюстоне 8 февраля. Соглавным поединком вечера станет схватка Валентины Шевченко, действующей чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе, и Кэтлин Чукагян.

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32-летний Джонс провёл 27 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 25 побед и потерпев одно поражение, а ещё один бой признали несостоявшимся. На счету 30-летнего Рейеса 12 побед в 12 боях в MMA.

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MMA, Джон Джонс, UFC, Смешанные единобортсва.
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