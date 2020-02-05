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Самый титулованный клуб Украины прекращает свое существование

Самый титулованный клуб Украины прекращает свое существование
16:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГК ZTR

Новости спорта:Гандбольная команда "ZTR" прекращает свое существование из-за отсутствия финансирования.

Коллектив гандбольного клуба написал открытое письмо МКМС, Федерации гандбола, в котором просит сохранить команду.

Открытое письмо обнародовали на официальном сайте гандбольного клуба "ZTR".

"ZTR" в свое время был базовым коллективом мужской сборной команды Украины по гандболу, представлявшей Украину на мировой и европейской аренах. К сожалению, с 1 февраля 2020 года ПАО "Запорожтрансформатор" не имеет возможности выделять средства для финансирования гандбольного клуба "ZTR", и команда "ZTR" прекращает свое существование", - говорится в открытом письме.

Гандбольный клуб "ZTR" был создан в 1992 году. На сегодня команда является самой титулованной из игровых видов спорта в стране: спортсмены 14 раз становились чемпионами Украины, 11 раз — серебряными призерами, дважды — бронзовыми. "ZTR" - трехкратный обладатель Кубка Украины. На международной арене "ZTR" дважды становился четвертьфиналистом Лиги чемпионов европейских стран.

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Открытое письмо подписали игроки и тренеры команды.

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Гандбол, Новости гандбола, Федерация гандбола Украины, ГК ЗТР, МКМС.
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