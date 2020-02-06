Свитолина получила "wild card" на престижный турнир в Дубае

Новости спорта:Первая ракетка Украины Элина Свитолина все же выступит на одном из самых любимых для себя турниров.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет на турнир Dubai Duty Free Championships, который пройдет с 17 по 22 февраля. Первоначально Элина не не заявилась на турнир - как оказалось, она забыла подать заявку, но организаторы дали ей "wild card".

"Я буду там играть. На самом деле, я просто забыла заявиться на турнир. О том, что меня нет в заявке я прочитала в новостях. Я была как раз в Австралии и в twitter кто-то меня отметил в этой новости. И я думаю, мол, как не буду играть? Оказалось, что я забыла заявиться.

Но организаторы дали мне wild card. Это же мой любимый турнир. Там я дважды побеждала и также я амбсадор их главного спонсора, Dubai Duty Free", - отметила Элина в интервью btu.org.ua.

Ранее сообщалось, что Ястремская снялась с теннисного турнира в Хуахине.